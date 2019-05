Von: Redaktion DER FARANG | 16.05.19

Für Ausländer in Thailand mit einem Langzeitvisum (O-A), ist die Einführung einer Pflichtversicherung im Gespräch, die bereits ab Juli eingeführt werden könnte. Foto: Fotolia.com

BANGKOK: Ausländer ab 50 Jahre, die sich mit einem Langzeitvisum (O-A) in Thailand aufhalten, könnte gemäß einem Bericht von „The Nation“ voraussichtlich bereits ab Juli auferlegt werden, eine Krankenversicherung abzuschließen. So sollen die Behörden bekanntgegeben haben, dass sie mit Hochdruck daran arbeiten würden, Richtlinien zur Durchsetzung der Pflichtversicherung auszuarbeiten.

Die neue Verordnung, die im vergangenen Monat vom Kabinett genehmigt wurde, schreibt vor, dass Expats mit dem Non-Immigrant O-A-Visum für Langzeitaufenthalte, eine Krankenversicherung mit einer Deckungshöhe von 40.000 Baht für ambulante Behandlungen und 400.000 Baht für stationäre Behandlungen abschließen müssen. Die geplante Versicherungspflicht wird damit begründet, dass thailändische Krankenhäuser auf Behandlungskosten von mittellosen ausländischen Residenten in Millionenhöhe sitzenbleiben würden. Seit dem Jahr 2016 soll der Berg unbezahlter Krankenhausrechnungen auf über 300 Millionen Baht gewachsen sein.

Weitere Details sollen voraussichtlich nächste Woche von der Immigration, dem Außenministerium und der thailändischen Versicherungsabteilung bekanntgegeben werden.

Tritt die Versicherungspflicht dann auch tatsächlich in Kraft, betrifft sie bisher ausschließlich Personen, die ein Non-Immigrant O-A-Visum für Langzeitaufenthalte beantragen möchten oder, die eine Verlängerung ihrer Aufenthaltserlaubnis des Typs O-A ersuchen.

Die Krankenversicherung muss ab dem Ausstellungsdatum bzw. Start der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis ein Jahr gültig sein. „The Nation“ verweist auf die Webseite der General Insurance Association, auf der alle für den Nachweis der Versicherungspflicht aufgeführten Krankenversicherungen aufgeführt sind.

Bisher sind noch viele Punkte ungeklärt. So fragen sich viele ausländische Residenten in Thailand mit einer Langzeitaufenthaltserlaubnis, ob Krankenversicherungen, die sie bereits zuvor in ihrem Heimatland abgeschlossen haben, nicht selten mit einer weitaus höheren Deckungssumme, als von den thailändischen Behörden gefordert wird, auch anerkannt werden? Eine berechtigte Frage, die derzeit von den thailändischen Behörden diskutiert wird.

Auch ist fraglich, ob das Problem durch Pflichtversicherungen mit geringer Deckungssumme (40.000 ambulant / 400.000 stationär) überhaupt gelöst werden kann? Denn jeder, der schon mal in einem privaten Krankenhaus zur Behandlung war weiß, dass die Kosten schnell um ein Vielfaches in die Höhe schießen können.

Somit bleibt erstmal die Bekanntgabe weiterer Details abzuwarten und ebenso, ob und wann die Pflichtversicherung für Ausländer mit einem Langzeitvisum (O-A) auch tatsächlich in Kraft tritt.