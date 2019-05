Von: Redaktion DER FARANG | 24.05.19

Ein Leser fragt, welche Visatypen von der geplanten Versicherungspflicht betroffen sind:

In Ihrem Artikel ist die Rede vom Non Immigrant-O-A-Visum. Viele Rentner, welche über 50 Jahre alt sind, haben jedoch ein Non-Immigrant-Visum-O. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Visa? Sind wir Rentner, welche die Verlängerung aufgrund des Alters über 50 erhalten (Retirement), auch von dieser neuen Regelung betroffen? Wir müssen ja eine Bankgarantie von 800.000 Baht respektive 400.000 Baht ausweisen. Wofür ist denn sonst dieses Geld bestimmt?

Roger Giger

Anm. d. Red.: Zur Drucklegung der vorliegenden Ausgabe am 17. Mai war die Einführung einer Pflichtversicherung für das Non-Immigrant-Visum-O-A geplant und zwar sowohl bei Beantragung eines neuen Visums als auch bei Verlängerung eines bestehenden Visums (Jahresvisum, ausschließlich für Rentner, 365 Tage Aufenthalt). Zu beantragen bei der Thailändischen Botschaft im Heimatland.

Nicht betroffen sind bisher Inhaber eines Non-Immigrant-O-Visums für sonstige Zwecke, sowie eines Non-Immigrant O-S-Visums (90-Tage-Aufenthalt, einmalige Einreise) und eines Non-Immigrant-O-M-Visums (90 Tage Aufenthalt pro Einreise, Gültigkeit 1 Jahr, mehrfache Einreise). Unter sonstige Zwecke fallen: Rentner/ Personen, ab einem Alter von 50 Jahren, Personen mit thailändischem Ehepartner, ehemalige thailändische Staatsbürger, Kinder thailändischer Staatsbürger, Personen, die in Thailand Freiwilligendienst leisten.

Eine verbindliche Antwort können ausschließlich die Immigration und die Thailändische Botschaft erteilen. Alle Angaben ohne Gewähr!

