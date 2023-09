Foto: The Nation

NAKHON PTAHOM: 14 Polizisten werden angeklagt, weil sie bei der Tragödie auf der Dinnerparty von Kamnan Nok ihre Kameraden nicht beschützt haben.

Vierzehn Polizeibeamte müssen sich wegen des Mordes an einem Polizeiinspektor auf einer Party in Nakhon Pathom am 6. September 2023 wegen Pflichtverletzung verantworten.

Der stellvertretende Chef der Nationalen Polizei, Pol Gen Surachate „Big Joke“ Hakparn, sagte am Sonntag (17. September 2023), dass die 14 Polizisten angeklagt werden, weil sie ihren beiden Kameraden nicht geholfen haben.

Die Feier fand im Haus des 35-jährigen Praween Chankhlai oder „Kamnan Nok“ statt.

Pol Major Siwakorn Saibua, 32, ein Inspektor der Autobahnpolizei, wurde mehrmals angeschossen, während Pol Oberstleutnant Wasin Panpee durch eine verirrte Kugel verletzt wurde. Beide Polizisten gehörten der Unterabteilung 2 der Autobahnpolizei an.

Zu den 14 Polizisten, die wegen Dienstverweigerung angeklagt sind, gehören Stationsleiter, stellvertretende Polizeibeamte und sieben Unteroffiziere.

Früheren Berichten zufolge hatte Siwakorn Prawens Antrag auf die Beförderung seines Neffen abgelehnt, was die Schießerei auslöste. Ein Bewaffneter, der Praween nahestand, war aufgetaucht und hatte mehrere Schüsse auf Siwakorn abgegeben.

Auf der Party waren etwa 30 Polizeibeamte anwesend, doch Praween und der Schütze konnten fliehen. Der Schütze wurde später bei einem Schusswechsel getötet, während Praween sich der Polizei stellte. Seine Geschäftsangelegenheiten werden derzeit untersucht.

Zuvor hatte Surachate erklärt, dass die Daten aus den Videoaufzeichnungen in Prawens Wohnung belegten, dass viele Teilnehmer der Party falsche Angaben gemacht hätten.

Ein Beamter wurde entlassen, weil er die CCTV-Aufnahmen ins Wasser geworfen hatte.