BANGKOK: Studien haben ergeben, dass zwei Impfungen mit dem Covid-19-Impfstoff von Pfizer-BioNTech im Vergleich zur Delta-Variante nur einen fünfzigprozentigen Schutz vor der Omikron-Variante bieten, informierte der stellvertretende Vorsitzende der Kommission für öffentliche Gesundheit Dr. Chalermchai Boonyaleepun am Samstag auf seiner Facebook-Seite.

„Omicron ist die am stärksten mutierte Variante des Covid-19-Virus, mit mehr insgesamt mehr als 60 Mutationen und bis zu 32 Mutationen allein in einem Spike. Die neue Variante ist in dreifacher Hinsicht bedenklich: Übertragbarkeit, Schwere der Symptome und Impfstoffresistenz, was weltweit die größte Sorge darstellt“, erklärte Dr. Chalermchai in seinem Posting.



Er verwies weiter auf eine kürzlich durchgeführte Studie des South Africa Medical Research Council und des Versicherungsunternehmens Discovery Health, an der 78.000 Menschen in Südafrika teilgenommen haben und die zum Ergebnis hat, dass Omikron gegen den Covid-19-Impfstoffs von Pfizer resistent ist.

Laut der Studie bieten zwei Impfungen mit dem mRNA-Impfstoff nur 33 Prozent Schutz gegen die Omikron-Variante, während sie gegen die Delta-Variante zu 80 Prozent wirksam sind. Darüber hinaus verringern sie das Risiko für einen Krankenhausaufenthalten um 70 Prozent für Omikron und um 93 Prozent für Delta.

Die Studie lieferte keine Informationen über den Moderna-Impfstoff, der ebenfalls mit Hilfe der mRNA-Technologie entwickelt wurde.

Dr. Chalermchai folgend ist auch der Sinovac-Impfstoff weniger wirksam gegen die neue Omikron-Variante.