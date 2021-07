Pfizer-Impfstoff geht zuerst an medizinisches Personal

BANGKOK: Das Gesundheitsministerium hat Gerüchte zurückgewiesen, wonach von den 1,5 Millionen Dosen des Pfizer-Impfstoffs, die von den USA gespendet wurden, nur 200.000 an das medizinische Personal gehen sollen. Laut Rungrueng Kijphati sind 500.000 Dosen als Auffrischungsimpfungen für das Gesundheitspersonal im Land reserviert. Der Impfstoff soll noch in diesem Monat eintreffen und im August verabreicht werden.

Rungrueng reagierte damit auf die Anschuldigungen eines Kardiologen von der medizinischen Fakultät der Universität Chiang Mai. Laut der „Bangkok Post“ will Rungsrit Kanjanavan erfahren haben, dass die Regierung nur 200.000 der 1,5 Millionen Pfizer-Dosen an Mitarbeiter des Gesundheitswesens an vorderster Front verteilen wird. „Als Kardiologe mit einem moderaten Risiko, sich mit dem Virus anzustecken, habe ich nicht vor, eine Auffrischungsimpfung zu bekommen. Ich kann mit dieser geringen Immunität (von den zwei Impfungen mit Sinovac) leben und werde warten, bis es genügend Impfstoff für alle gibt. Aber wenn die 300.000 fehlenden Dosen am Ende an VIPs und ihre Verwandten ausgegeben werden, wäre das für mich nicht in Ordnung."

Die meisten Mitarbeiter im Gesundheitswesen des Landes sind mit dem chinesischen Sinovac-Impfstoff geimpft worden, dessen Wirksamkeit gegen die Delta-Variante angezweifelt wird. SOURCE: Bangkok Post