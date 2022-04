BANGKOK: In Vorbereitung auf die Wiedereröffnung der staatlichen Schulen in Thailand werden Schülerinnen und Schülern im Alter zwischen 12 bis 17 Jahre Covid-19-Auffrischungsimpfungen mit dem Pfizer-Vakzin angeboten, teilte das Department of Disease Control (DDC) am Sonntag der Presse mit.

DDC-Generaldirektor Dr. Opas Karnkawinpong folgend erhalten Siebt- bis Zwölftklässler, die nicht an einer chronischen Krankheit leiden, die Möglichkeit zu einer Covid-19-Auffrischungsimpfung mit dem Impfstoff von Pfizer/ BioNTech, damit sie vor schweren Covid-19-Symptomen geschützt sind, sobald der Unterricht im Klassenraum wieder aufgenommen wird.

Nach Aussage von Dr. Opas habe sich das DDC für den Pfizer-Impfstoff entschieden, weil er die Immunität stärkt und nur wenige Nebenwirkungen verursacht. Er fügte hinzu, dass Schülern nur 15 Mikrogramm verabreicht werden, um die Nebenwirkungen zu minimieren.

Der DDC-Chef führte fort, dass die Schüler ihre Impfungen über das Schulsystem erhalten werden, während diejenigen, die an chronischen Krankheiten leiden und zu Hause unterrichtet werden, ihre Auffrischungsimpfung in einem Krankenhaus erhalten müssen.

Kinder mit Fettleibigkeit, Atemwegsproblemen, Herz- und Gefäßkrankheiten, chronischen Nierenerkrankungen, Krebs, Immunschwäche, Diabetes oder anderen genetischen Problemen werden ebenfalls in einem Krankenhaus geimpft.

Dr. Opas sagte, dass die Ärzte entscheiden werden, wie sie Kindern mit chronischen Erkrankungen die Auffrischungsimpfung verabreichen – und zwar nach medizinischen Grundsätzen, Leitlinien des Impfstoffherstellers und mit Zustimmung der Eltern.