Peugeot-Importeur

Von: Redaktion DER FARANG | 24.08.19

BANGKOK: Neuer Importeur von Peugeot ist das Bangkoker Unternehmen Master Group Corporation Asia. Über seine Tochter Belfort Automobile sollen anfangs mit Peugeot 3008 und 5008 zwei Modelle eingeführt werden.

Später will Belfort sechs Fahrzeuge anbieten. Der 3008 wird in Malaysia hergestellt und kommt ohne Einfuhrsteuer nach Thailand. Belfort will in der Hauptstadt eine Ausstellungshalle mit Service-Center eröffnen.