Petkovic erreicht Tennis-Halbfinale in China

GUANGZHOU (dpa) - Tennisspielerin Andrea Petkovic spielt im chinesischen Guangzhou um den Einzug ins Endspiel.

Die 31-jährige Darmstädterin setzte sich am Donnerstag gegen die Weißrussin Vera Lapko 6:2, 7:6 (7:2) durch und zog damit ins Halbfinale ein. Lapko war bei dem Hartplatz-Turnier die Nummer sieben der Setzliste, Petkovic ist nicht gesetzt. In ihrem zweiten WTA-Halbfinale dieser Tennis-Saison trifft die Weltranglisten-85. Petkovic auf Wang Qiang. Die Chinesin ist als Nummer 41 der Welt an Position drei gesetzt, ein Duell der beiden gab es bislang nicht..