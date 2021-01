Von: Björn Jahner | 24.01.21



HUA HIN: In Bezug auf eine bei der Provinzverwaltung Prachuap Khiri Khan eingereichte Petition zur Legalisierung von Bullenrennen betont der stellvertretende Provinzgouverneur Chatri Chanthaveerachai, dass die Ausrichtung dieser Wettkämpfe einen Verstoß gegen geltendes Recht darstellt und er ohnehin nicht dazu befugt sei, das Verbot aufzuheben.

Er kündigte jedoch an, das Ersuchen an das zuständige Sicherheits- und Ordnungskomitee der Provinz weiterzuleiten. Die Petition wurde von zwei Sprechern einer Gruppe von Dorfbewohnern über das Damrong Dharm Center beim Büro des Provinzgouverneurs eingereicht, die ihren Lebensunterhalt mit der Aufzucht und dem Handel von Rindern bestreiten.



Neben der Aufhebung des Veranstaltungsverbots von Bullenrennen forderten die Rinderzüchter auch die Legalisierung von Wetteinsätzen auf die Tiere sowie die Erlaubnis, die Wettkämpfe in 30 Arenen der Provinz durchführen zu dürfen, wie es auch in den Provinzen Phetchaburi, Ratchaburi und Kanchanaburi erlaubt ist. Darüber hinaus betonten sie, dass sie die Rennen nach den Regeln und Vorschriften der Bull Races Sports Association ausrichten würden: Verboten sind der Waffen- und Drogenbesitz, die Teilnahme von Minderjährigen bei den Sportwetten und politische Versammlungen in den Arenen. Die Aktivis­ten beteuerten, dass auch alle weiteren relevanten Gesetze bei der Ausrichtung eingehalten werden, darunter das Glücksspielgesetz sowie die Covid-19-Regeln bei Viehtransporten des Gesundheitsministeriums.



Das provinzweite Veranstaltungsverbot von Büffelrennen in Prachuap Khiri Khan wurde erlassen, nachdem am 28. August letzten Jahres ein Wettkampfbulle bei einem Rennen in Ban Boh Fai von einem unbekannten Täter erschossen wurde. Der zum Zeitpunkt des Vorfalls zuständige Polizeichef von Hua Hin wurde daraufhin in die Zentrale der Provinzpolizei in Prachuap Khiri Khan strafversetzt.