Von: Björn Jahner | 26.08.23

BANGKOK: Das thailändische „Cannabis Future Network“ hat sich zum Ziel gesetzt, 10.000 Unterschriften für eine Petition an das Parlament zu sammeln, um die Diskussion über das Cannabis-Hanf-Gesetz voranzutreiben. Dieses Gesetz würde es Einzelpersonen erlauben, Cannabis zu Hause anzubauen und gleichzeitig die Einfuhr von Cannabisprodukten für einen Zeitraum von fünf Jahren untersagen.

Prasitchai Nunual, der Leiter des Netzwerks, gab am Freitag (25. August 2023) bekannt, dass das ursprünglich aus 95 Abschnitten bestehende Gesetz aufgrund eines Regierungswechsels nur bis Abschnitt 17 verabschiedet wurde. Dieser entscheidende Abschnitt erlaubt es Privatpersonen, Cannabispflanzen in ihren eigenen vier Wänden anzubauen. Darüber hinaus sieht das Cannabis-Hanf-Gesetz vor, die Einfuhr von Cannabis für die nächsten fünf Jahre zu unterbinden, was die Tür für die heimische Produktion und den Gebrauch weit öffnet.

Das Cannabis Future Network hat in Zusammenarbeit mit Menschen aus allen Teilen Thailands intensive Brainstorming-Sitzungen abgehalten, um die zahlreichen Vorzüge von Cannabis zu erforschen. Dabei wurde auch auf die historische Verwendung der Pflanze in der traditionellen Medizin verwiesen.

Khun Prasitchai erklärte, dass das Netzwerk am vergangenen Montag (21. August 2023) in Chiang Mai eine öffentliche Veranstaltung organisiert hat, um die Praktikabilität des Cannabis-Hanf-Gesetzes zu diskutieren. Dabei wurde betont, dass Cannabis nicht als Betäubungsmittel eingestuft wird und zu medizinischen Zwecken zu Hause angebaut werden kann. Die Diskussionsteilnehmer erörterten Fragen rund um die Einrichtung eines Cannabis-Ausschusses, Vorschriften für den Eigenanbau, Lizenzvergaben für den Anbau, Verlängerungs- und Entzugsbedingungen für diese Lizenzen.

Darüber hinaus behandelte das Gremium Themen wie den Verkauf von Cannabis, Werbevorschriften, den Schutz von Minderjährigen, Strafen, die öffentliche Wahrnehmung in Bezug auf den Cannabiskonsum sowie Programme zur Förderung von Forschung und Entwicklung im Bereich Cannabis in Thailand.

„Hierbei handelt es sich um unseren Beitrag zur Schaffung eines umfassenden Gesetzentwurfs. Wir hoffen inständig, dass die neue Regierung unsere Anliegen ernst nimmt und das Wohl der Bürger in den Mittelpunkt stellt“, so Khun Prasitchai.

Das Netzwerk plant, in ganz Thailand zu reisen, um die Ansichten der Bevölkerung in Bezug auf das Cannabis-Hanf-Gesetz zu sammeln. Eine öffentliche Diskussionsveranstaltung findet am Samstag (26. August 2023) in Nakhon Si Thammarat statt, im Rahmen derer weitere Unterschriften für die Petition zur Überarbeitung des Cannabis-Gesetzes gesammelt werden sollen.