Von: Björn Jahner | 18.06.23

BANGKOK: Die Regierung wird aufgefordert, Lobbyisten in den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union zu engagieren, um einer Kampagne der Organisation People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) entgegenzuwirken, die die Verbraucher auf beiden Märkten zum Boykott von in Thailand hergestellter Kokosmilch auffordert.

PETA behauptet in ihrer Kampagne, dass auf thailändischen Plantagen Affen für die Kokosnussernte eingesetzt und schwer misshandelt werden.

Die Kampagne wirkt sich nach Angaben aus dem Privatsektor weiterhin auf den Export von Kokosnüssen aus Thailand aus.

Sie behaupteten, dass die PETA-Kampagne auf falschen Informationen beruhe und forderten die Regierung auf, Lobbying-Firmen zu beauftragen, um der Kampagne entgegenzuwirken, die Videos und Bilder von Affen zeigt, die angekettet, misshandelt und angeblich dazu abgerichtet werden, auf thailändischen Plantagen Kokosnüsse zu ernten.

Die PETA-Kampagne führt zu einem Rückgang der Verbraucherkäufe und veranlasst Importeure und Händler auf dem US-amerikanischen und dem europäischen Markt, die Käufe thailändischer Produkte zu reduzieren, so Quellen aus dem Privatsektor.

Thailändische Kokosnussmilchproduzenten und -exporteure beteuern, dass sie keine Affen bei der Ernte oder Produktion einsetzen. Neuere Kokosnussplantagen verwenden so genannte „Zwerg“-Kokosnussbäume, die kürzer sind und für die Ernte der Kokosnüsse nicht erklommen werden müssen.

Thailand liefert etwa 80 Prozent der Kokosnussmilch auf dem Weltmarkt.

Zuvor hatten die Regierung und der Privatsektor gemeinsam „Monkey Free Plus“-Zertifikate ausgestellt, um den Verbrauchern zu versichern, dass die zertifizierten Unternehmen in ihren Lieferketten keine Tiere schädigen.

Die Kampagne fand bei denjenigen, die sich von PETAs Videos und Fotos beeindrucken ließen, keinen Anklang. Die Abteilung für internationale Handelsförderung hat vor kurzem gemeinsam mit dem thailändischen Verband der verarbeitenden Lebensmittelindustrie Flugblätter und andere Materialien erstellt, um PETAs viszeraler Kampagne entgegenzuwirken.

Die Beamten stehen auch in regelmäßigem Kontakt mit Importeuren und Einzelhändlern, die sich darüber im Klaren sind, dass die Ernte- und Produktionsprozesse von Menschen und Maschinen abhängen.

Wenn PETAs Kampagne jedoch weitergeht, werden die thailändischen Produzenten Marktanteile an Konkurrenten auf den Philippinen und Sri Lanka verlieren.