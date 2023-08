Von: Björn Jahner | 12.08.23

Foto: The Nation

CHIANG MAI: Das Nationale Astronomische Forschungsinstitut Thailands hat die Öffentlichkeit eingeladen, den Perseiden-Meteoritenschauer im Princess Sirindhorn AstroPark im Bezirk Mae Rin von Chiang Mai von Samstag um 23.00 Uhr bis Sonntag um 03.00 Uhr (12.–13. August 2023) morgens zu beobachten.

Heute ist in Thailand Muttertag und der Geburtstag Ihrer Majestät Sirikit, der Königinmutter.

Die Perseiden sind ein ergiebiger Meteoritenschauer, der mit dem Kometen Swift-Tuttle in Verbindung steht. Die Meteore werden „Perseiden“ genannt, weil sie aus der allgemeinen Richtung des Sternbilds Perseus erscheinen und in neuerer Zeit einen Radianten haben, der an Kassiopeia und Camelopardalis grenzt.

Foto: The Nation

Die Perseiden sind von Mitte Juli bis Ende August aktiv. In diesem Jahr werden sie voraussichtlich am 12. und 13. August 2023 ihren Höhepunkt erreichen, so das Institut.

Das Institut erklärte, dass der jährliche Perseiden-Meteoritenschauer mit bloßem Auge in einer dunklen, wolkenlosen Gegend beobachtet werden kann und 60 bis 100 helle Meteore pro Stunde zeigt.

Das Institut teilte mit, dass seine Observatorien in den Provinzen Chachoengsao, Nakhon Ratchasima und Songkhla auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein werden, die den Meteoritenschauer beobachten möchte.