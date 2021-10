PHANG-NGA: Die Similan-Inseln und der Koh-Surin-Archipel in der Andamanensee in der südlichen Provinz Phang-nga wurden am Samstag für den internationalen Tourismus wiedereröffnet und zogen am ersten Tag knapp 300 Touristen an, meldet die lokale Tourismusbehörde der Region.

Die Inseln sollten ursprünglich bereits am Freitag geöffnet werden, konnten aber wegen schlechten Wetters und zwei bis drei Meter hohem Seegang nicht mit dem Boot angesteuert werden.

Lertsak Ponklin, Leiter des Reiseunternehmens „Wow Andaman“, sagte Reportern der thailändischen Zeitung „The Nation“, dass das Wetter nun jedoch klar sei und Touristen es genössen, nach der monatelangen Schließung die beiden Inselgruppen zu bereisen.

„Dies ist der Beginn der Hochsaison in der Andamanenregion, und wir laden sowohl einheimische als auch ausländische Touristen ein, die Schönheit der weltberühmten Similan- und Surin-Inseln zu erleben“, sagte er.

Er fügte hinzu, dass alle Reiseveranstalter und Nationalparks die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung von Covid-19 in Übereinstimmung mit den SHA+ Standards strikt einhalten würden.