Pérez-Crash und Regen bremsen Formel 1 in Ungarn

BUDAPEST: Das erste Formel-1-Training in Ungarn versinkt im Regen. Einen völlig missratenen Start erwischt Max Verstappens Teamkollege Sergio Pérez.

Ein peinlicher Unfall des WM-Zweiten Sergio Pérez und heftiger Regen haben die Formel-1-Fahrer in Ungarn wertvolle Trainingszeit gekostet. Red-Bull-Pilot Pérez verlor am Freitag kurz nach Beginn der ersten Übungseinheit in Budapest die Kontrolle über sein Auto und krachte in die Streckenbegrenzung. Das Training wurde für mehrere Minuten unterbrochen.

Direkt nach Wiederbeginn begann es dann stark zu regnen. Die schnellste Runde auf pitschnasser Strecke drehte der Brite George Russell im Mercedes. Zweiter wurde der Australier Oscar Piastri im McLaren vor Aston-Martin-Fahrer Lance Stroll aus Kanada.

Die Umstände erschweren den Teams die Vorbereitung auf den elften Saisonlauf am Sonntag (15.00 Uhr/Sky und kostenfrei bei skysport.de). Die Trainingszeit ist in diesem Jahr ohnehin reduziert. Zudem wird für Sonntag ein trockenes Rennen bei hohen Temperaturen erwartet, sodass die Daten aus dem Regentraining wenig Wert haben.

Bitter war der Start ins Wochenende aber vor allem für Pérez. Der 33 Jahre alte Mexikaner steckt nach starkem Saisonstart im Formtief und hat bereits 99 Punkte Rückstand auf seinen Teamkollegen Max Verstappen, der nach sechs Siegen in Serie die WM klar anführt.

Nach dem Malheur von Budapest dürften die Spekulationen Nahrung erhalten, dass Pérez bei Red Bull mittelfristig von Daniel Ricciardo ersetzt werden könnte. Der 34 Jahre alte Australier gibt auf dem Hungaroring nach sechs Monaten Pause sein Comeback in der Formel 1. Beim Red-Bull-Schwesterteam Alpha Tauri hat Ricciardo das Cockpit des glücklosen Niederländers Nyck De Vries übernommen.