Von: Björn Jahner | 22.04.22

BANGKOK: Die Peninsula Plaza, ein bekanntes Einkaufszentrum der gehobenen Klasse, das für seine Designerläden, Juweliergeschäfte und luxuriösen Gourmetrestaurants bekannt ist, wird abgerissen, weil auf dem Grundstück in bester Innenstadtlage ein neues, 4,6 Milliarden Baht schweres Luxushotel gebaut werden soll.

Das Luxus-Einkaufszentrum, das sich 34 Jahre lang neben dem Grand Hyatt Erawan Hotel an der Rajdamri Road befand, war in den 1980er Jahren bei der Bangkoker Oberschicht sehr beliebt und einst ein Wahrzeichen der thailändischen Hauptstadt. Landesweit bekannt wurde die Luxus-Mall für ihren alljährlich prächtig geschmückten Weihnachtsbaum während der Festtage um Neujahr.

Das mehrstöckige Gebäude im französischen Stil beherbergte über 70 kleine Boutiquen für importierte Designermode von Louis Vuitton, Versace und Gucci, aber auch Filialen lokaler Designer wie Kai Boutique und Duangjai Bis sowie bekannter thailändischer Juweliere wie Franks Jewelry und Blue River Diamonds (später Sincere Jewelry).

Mehr als drei Jahrzehnte lang beherbergte das Peninsula Plaza außerdem das Le Jardin, ein sehr populäres Restaurant mit thailändischer und westlicher Küche. Das Le Jardin war eines der ersten Lokale, das Boat Noodles – ein traditionelles thailändisches Street-Food-Gericht mit einem unverwechselbaren starken Geschmack – in einem Luxus-Einkaufszentrum in die Speisekarte aufnahm.

Foto: The Nation

Die Peninsula Plaza wurde am 1. März dieses Jahres geschlossen, nachdem der Mietvertrag mit dem Vajiravudh College ausgelaufen war. Der Abriss des Gebäudes wird voraussichtlich etwa acht Monate dauern.

Das Grundstück wurde nun an die LH Mall & Hotel Co. Ltd. verpachtet, eine Tochtergesellschaft der Unternehmensgruppe Land and Houses. Auf dem Grundstück wird nach Aussage von LH Mall & Hotel Co. Ltd. ein neues 40-stöckiges Hotel – das Grand Centre Point Ratchadamri 2 – mit 509 Zimmern gebaut.

Mit einer Investition von über 4,6 Milliarden Baht soll der Bau des neuen Hotels Anfang nächsten Jahres beginnen und in vier Jahren abgeschlossen sein. Es wird erwartet, dass das neue Hotel im dritten Quartal 2026 in Betrieb genommen werden kann.

Der Pachtvertrag mit dem Vajiravudh College für das bestehende Grand Centre Point Ratchadamri Hotel, das sich direkt hinter dem Peninsula Plaza-Gebäude befindet, wird in 15 Jahren auslaufen.