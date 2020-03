Von: Redaktion DER FARANG | 18.03.20

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Chao Phraya Express Boat Co setzt ab Mai vier neue klimatisierte Riva-Express-Boote ein.

Es werden die ersten klimatisierten Boote auf dem Fluss Chao Phraya sein. Pendler und Touristen können vom Skytrain auf die Boote umsteigen und mit ihrer Rabbit Card an den Zwischenstopps bezahlen. Die Bootsgesellschaft ist eine Tochtergesellschaft der Supatra Group, die seit 100 Jahren Passagierboote auf dem Chao Phraya betreibt. Laut Atirat Ratanasate, dem stellvertretenden Verkehrsminister, wird die Einführung der neuen klimatisierten Boote dazu beitragen, die Strategie „vom Boot zum Zug" zu stärken.

Die vier neuen Boote werden mit einer Doppelkarosserie geliefert, die von der Designerfirma Schwetz Design in Australien entworfen und in Thailand montiert wurde. Jedes Boot ist dank seines 23,9 Meter langen und sieben Meter breiten Aluminiumkörpers leicht und bietet Platz für bis zu 200 Passagiere. Die Boote verfügen über zwei Dieselmotoren mit einer Gesamtleistung von 350 PS und einer neuen Technologie, die niedrigere Wellen erzeugt. Die klimatisierten Riva-Express-Boote werden ab dem 18. Mai in Betrieb genommen. Eine Fahrt kostet 50 Baht für die gesamte Strecke. Während der Einführungsphase zahlen Passagiere nur 30 Baht.