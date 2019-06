Von: Michael Lenz | 25.06.19

YANGON: Der in altem Glanz restaurierte Pegu Club in der größten Stadt Myanmars wurde vom Yangon Heritage Trust mit der „Blauen Plakette“ für besondere historische Orte ausgezeichnet. Der Pegu Club wurde 1882 als exklusiver Club für die koloniale Elite erbaut.

Asiaten war die Mitgliedschaft verwehrt. Während des Zweiten Weltkriegs wurde das Gebäude von den japanischen Besatzern als Privatclub genutzt. 1965 wurde der Pegu Club offiziell geschlossen und 1975 von der sozialistischen Militärjunta verstaatlicht. Der Pegu-Club geriet in Vergessenheit, bis er von der KT Group gepachtet wurde, die unter Anleitung des Yangon Heritage Trust umfangreiche Restaurierungsarbeiten durchführte. Seit der Restaurierung dient er als exklusiver Ort für private Veranstaltungen. Im Pegu Club wurde in den 1930er Jahren der auf Gin basierende Pegu Cocktail erfunden, der seit einigen Jahren sein Comeback in den Cocktailbars feiert.