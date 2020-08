Außer an Wochenenden und an Feiertagen herrscht am Pattayas Beach gähnende Leere. Foto: Jahner

PATTAYA: In einem Interview mit dem lokalen Fernsehsender „Sophon Cable“ spricht Ekkasit Ngamphichet, Präsident der Pattaya Business and Tourism Association, offen aus, in welcher wirtschaftlichen Situation sich Pattaya seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie befindet. Und seine Einschätzung ist alles andere als positiv. Er prophezeit, dass es mindestens vier bis fünf Jahre andauern wird, bis der Tourismus in Pattaya wieder das Niveau von Vor-Corona-Zeiten erreicht haben wird.

Laut Khun Ekkasit gibt es derzeit Null ausländische Touristen in der Stadt, die in Vor-Corona-Zeiten 70 bis 80 Prozent aller Hotelgäste ausmachten. Zwar verzeichnet Pattaya Inlandstouristen, jedoch lediglich an Wochenende und an Feiertagen, weshalb Khun Ekkasit das Fazit zieht, dass der Tourismus in Pattaya dezimiert wurde.

Bestenfalls könnte die Zahl der Besucher in Pattaya im nächsten Jahr wieder auf 60 Prozent im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau ansteigen, was jedoch auf der Annahme beruht, dass die internationale Virussituation unter Kontrolle ist und internationale Urlauber wieder nach Thailand einreisen dürfen, betont der lokale Tourismusexperte.

Er befürchtet, dass sich die Tourismusbranche auf einen langen Weg bis zur vollständigen Erholung der Situation einstellen muss, der vier bis fünf Jahre betragen kann. Das setzt voraus, dass alle Tourismusunternehmen langfristig planen und an einem Strand ziehen, fügte Khun Ekkasit hinzu.