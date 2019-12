Von: Redaktion DER FARANG | 27.12.19

PATTAYA: Die Zahl 20 Milliarden schockte die Teilnehmer der ersten öffentlichen Anhörung zum Bau einer Straßenbahn im Touristenzentrum. Denn die Bahn soll 20 Milliarden Baht oder eine Milliarde Baht je Kilometer kosten.

Die Stadtverwaltung hofft, dass die Regierung den astronomischen Betrag als Investition für den Östlichen Wirtschaftskorridor bewilligt. Möglich wäre auch eine Finanzierung über eine öffentlich-private Partnerschaft. Besorgte Bürger stellten die Frage, wie viel ein Ticket für die Tram denn kosten würde bei dieser hohen Investition. Geplant sind zwei Schienenstränge in Pattaya (Red Line) und Jomtien (Blue Line). Die Red Line mit acht Kilometern soll über die North Pattaya Road, South Pattaya Road, Second Road und Beach Road laufen. Die Jomtien-Bahn ist mit 12 Kilometern über die Beach Road geplant. Fakt ist: Die Bürger stehen der Straßenbahn skeptisch gegenüber, auch weil sie jahrelange Bauarbeiten mit Verkehrschaos in der Innenstadt befürchten. Sicher ist, es werden noch Jahre bis zum ersten Spatenstich vergehen.