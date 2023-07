Von: Björn Jahner | 02.07.23

PATTAYA: Im Rahmen einer abendlichen Zeremonie am Freitag (30. Juni 2023) am Bali-Hai-Pier leitete der Gouverneur von Chonburi, Thawatchai Sritong, eine Operation ein, die darauf abzielt, kriminelle Aktivitäten in der Region zu unterbinden.

Die Kampagne „Coastline Security“ soll Leben und Eigentum von Einwohnern und Touristen schützen. Zu den anwesenden Würdenträgern gehörten der stellvertretende Polizeipräsident Chawin Puratananont von der Provinzpolizei Region 7, Bürgermeister Poramet Ngampichet als Vertreter der 14. Infanteriedivision sowie Beamte verschiedener Polizeieinheiten, darunter der Provinzpolizei, der Autobahnpolizei, der Wasserschutzpolizei, der Einwanderungspolizei und der Touristenpolizei, berichtete 77kaoded.

An dieser proaktiven Aktion waren 300 Beamte beteiligt, die von 21 Polizeifahrzeugen und 37 Militärfahrzeugen unterstützt wurden. Sie ist ein eindrucksvoller Beweis für das unermüdliche Engagement, eine sichere und einladende Umgebung für alle zu schaffen.

Das Hauptaugenmerk der Operation liegt auf der Förderung der sektorübergreifenden Zusammenarbeit zur Verhinderung und Unterdrückung krimineller Aktivitäten, die sich nachteilig auf den dynamischen Tourismussektor auswirken. Die jüngsten Vorfälle im Zusammenhang mit Schusswaffendelikten, die Leben und Eigentum gefährden, haben eine konzertierte Aktion erforderlich gemacht, um die Bedenken der Öffentlichkeit zu zerstreuen.

Durch die Fahndung nach Personen, die in verschiedene Straftaten verwickelt sind, nach Drogen- und Schusswaffenkriminellen sowie nach Personen, die im Besitz von Munition, Sprengstoff, illegalen Waffen, oder Feuerwerkskörpern sind oder sich an Straßenrennen und ähnlichen Delikten beteiligen, soll mit dieser Kampagne ein sichereres Umfeld für Einwohner und Besucher geschaffen und das Wohlergehen der Gemeinschaft gefördert werden.