PATTAYA: Der Polizeichef der Stadt Pattaya, Polizeioberst Pisit Poonsap, warnte am Montag Betreiber von Entertainmentbetrieben und Nachtclubs auf einer Pressekonferenz, sich gesetzeskonform zu verhalten und die strengen Covid-19-Auflagen vom Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) für die Provinz Chonburi zu halten, zu der auch Pattaya gehört. Seine Botschaft war klar: Verhaltet euch gesetzeskonform oder stellt euch den Folgen.

Der Pressekonferenz ging ein Großeinsatz der Polizei am Valentinstag am Sonntag voraus, als ein Großaufgebot an Sicherheitskräften gegen 22.00 Uhr in der Entertainment-Meile „Walking Street“ im Süden von Pattaya einmarschierte, um sicherzustellen, dass die aktuelle Sperrstundenregelung um 23.00 Uhr eingehalten wird, die vom CCSA für orange Covid-19-Kontrollzonen festgelegt wurde. Laut Polizei wurden bei der großangelegten Razzia mehrere Verstöße verzeichnet.

Der Großeinsatz erfolgte, nachdem am vergangenen Wochenende in sozialen Netzwerken geteilte Videos von einem bekannten und scheinbar völlig überfüllten Nachtclub für Kritik und großes Medieninteresse sorgten, da die Gäste gegen alle obligatorischen Covid-19-Regeln verstießen, wie Nasen-Mund-Schutz-Pflicht und Abstandshaltung. nach aussage des Polizeichefs der Stadt Pattaya veranlasste das Filmmaterial die Sicherheitskräfte dazu, hart gegen Verstöße vorzugehen.

Der Einsatz am Sonntag erwies sich in der Realität als ein Katz-und-Maus-Spiel: Da die populärsten Nachtclubs noch vor dem Eintreffen der Polizei alle ihre Gäste vor die Tür setzten und die Party somit für Hunderte Nachtschwärmer bereits um 22.00 Uhr vorbei war, konnte ihnen auch kein Verstoß zur Last gelegt werden.

Polizeioberst Pisit Poonsap erklärte, dass er verstehe, wie schwierig die Covid-19-Zeit für das Entertainmentgewerbe sei, besonders im Hinblick darauf, dass Pattaya in Vor-Corona-Zeiten eine Sonderverwaltungszone war, in der Nachtclubs bis in die frühen Morgenstunden geöffnet haben durften. Dennoch betonte er, dass diese Sonderregelung durch das derzeit geltende Notstandsdekret zur Eindämmung der Covid-19-Gefahr außer Kraft gesetzt wurde und dass sich alle Vergnügungsstätten an die derzeit geltende Sperrstunde für orange Kontrollzonen um 23.00 Uhr halten müssen – oder mit strafrechtlichen Folgen rechnen müssen.

Er rief sowohl Betreiber als auch Gäste von Entertainmentbetrieben auf, sich an die geltenden Regeln. Nur die Kooperation aller Beteiligten würde gemäß Polizeioberst Pisit dazu beitragen, dass alle Einschränkungen so schnell wie möglich wieder aufgehoben werden könnten, damit wieder Normailtät in Pattayas weltbekanntes Nachtleben herrscht. Er stellte auch klar, dass „niemand“ von der Sperrstundenregelung ausgenommen sei, egal wie „groß“ oder „beliebt“ sein Etablissement ist.

Es wird vermutet, dass die Provinz Chonburi in naher Zukunft vom CCSA zu einer gelben Kontrollzone herabgestuft wird, woraus resultieren würde, dass das Nachtleben bis um 24.00 Uhr öffnen darf – eine Stunde länger als bisher. Eine Entscheidung dazu wurde jedoch weder gefällt noch angekündigt.

Polizeioberst Pisit schloss die Pressekonferenz mit der Ankündigung, dass seine Einsatzkräfte auch fortan an ihren Patrouillen in den Entertainment- und Rotlichtgebieten Pattayas festhalten werden, um sicherzustellen, dass alle Covid-19-Regeln eingehalten werden. Erstverstöße werden mit „sanften Verwarnungen“ geahndet, Folgeverstöße mit hohen Geld- und/ oder Haftstrafen, warnte Polizeioberst Pisit.