Pattayas Gefängnis Covid-frei

PATTAYA: In der Haftanstalt in Nong Plalai hat es bisher keinen Covid-19-Fall gegeben, weder bei den Insassen noch bei den Aufsehern. Alle wurden negativ getestet.

Beamte wurden nach Angaben des Gefängnisleiters Manop Chuenchom inzwischen als Erste gegen Covid geimpft, zudem ältere Insassen sowie Häftlinge mit gesundheitlichen Problemen und jene, die das Untersuchungsgefängnis aus unterschiedlichen Gründen verlassen dürfen. Manop wartet jetzt auf weitere Impfstoffe. Landesweit ist in den letzten Wochen in einem Dutzend Gefängnissen die Infektion mit Tausenden Fällen ausgebrochen, vor allem in Bangkok und Chiang Mai.