PATTAYA: Betreiber von Bars und Nachtclubs in Pattaya, die vorübergehend in „Restaurants“ umgewandelt wurden, damit sie ihren Betrieb während der Pandemie im Einklang mit dem Gesetz aufrechterhalten können, fordern die Regierung auf, den Ausschank alkoholischer Getränke auch nach der bisher geltenden Sperrstunde um 23.00 Uhr zu erlauben.

Da Kneipen, Bars und Karaoke-Salons immer noch nicht legal öffnen dürfen, haben sich einige Etablissements in Pattaya vorübergehend in „Restaurants“ umgewandelt, um das Verbot des Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) zu umgehen. Da viele Entertainmentbetreiber die derzeit gesetzlich geltende Sperrstunde um 23.00 Uhr als ein großes Hindernis betrachten, um ihr Etablissement rentabel betreiben zu können, haben sie ihren Betrieb bis auf Weiteres eingestellt.

Damrongkiat Pinitkarn, Sekretär der Vereinigung der Betreiber von Vergnügungsstätten in Pattaya, erklärte gegenüber der Presse, dass Touristen aus Europa, den Vereinigten Staaten, Russland und anderen Ländern allmählich wieder nach Pattaya reisen und dass die Nachtlokale in der Pattaya Walking Street bereit sein sollten, als „Restaurants“ wieder zu öffnen, um Besucher willkommen zu heißen. Er fügte hinzu, dass auch Touristen aus Südkorea nach Pattaya zurückkehren, seitdem sie bei der

Lokale, die sich hauptsächlich an chinesische Touristen wenden, müssen sich jedoch möglicherweise noch länger gedulden, so Khun Damrongkiat.

Die Nachtlebenbetreiber müssen unverzüglich Maßnahmen mit den Behörden entwickeln, die mehr Touristen anlocken, nachdem einige Nachbarländer alle Einreisebeschränkungen aufgehoben und die Quarantänepflicht aufgehoben haben.

Khun Damrongkiat hofft, dass sich der Tourismussektor in Pattaya schnell wieder erholt und dass die Branche ab April in der Lage sein wird, ihren Betrieb wieder aufzunehmen. Die Situation dürfte sich weiter verbessern, wenn die Betriebszeiten für nächtliche Vergnügungsstätten auf 01.00 Uhr morgens verlängert werden.

Er gab darüber hinaus zu bedenken, dass die täglichen Berichte des Gesundheitsministeriums über die steigende Zahl der täglichen Covid-19-Infektionen ausländische Touristen von einem Besuch des Königreichs abhalten könnten.

Dr. Kiattiphum Wongrajit, Staatssekretär für öffentliche Gesundheit, sagte zwischenzeitlich, dass die täglichen Aktualisierungen der Zahl der Neuinfektionen voraussichtlich bald eingestellt wird, wenn die Pandemie zu einer Endemie herabgestuft wird. Dann werden die Gesundheitsbehörden den Schwerpunkt ihrer Informationen auf das Auftreten neuer Covid-19-Cluster legen, so Dr. Kiattiphum. Das Ministerium kündigte zudem an, dass es fortan nur noch Infektionen in Provinzen mit schwerwiegenden Ausbrüchen melden wird.

Kritiker des Planes weisen darauf hin, dass die Öffentlichkeit das Recht hat, über die Situation auf dem Laufenden gehalten zu werden, ohne dass sie die Informationen selbst online suchen muss.