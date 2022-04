PATTAYA: Parallel zur Lockerung der Corona-Beschränkungen kommt auch in Pattayas Nachtleben-Branche wieder Schwung. Immer mehr Diskotheken und Nachtclubs haben in den vergangenen Wochen wiedereröffnet und heißen Touristen und Residenten herzlich willkommen.

Nachdem in Freiluft- oder halboffenen Locations wie Pattaya Beach Club (Pattaya Tree Town), Fin (Pattaya Third Road), iBar (Pattaya Walking Street) oder Candyshop (Pattaya Walking Street) dank gesetzeskonformer Wiedereröffnung als „SHA+-Restaurant“ bereits seit mehreren Monaten gefeiert wird wie eh und je, empfangen seit kurzem auch immer mehr Indoor-Clubs wieder Nachtschwärmer und Party-People.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause endlich wieder voll im Job: Eddy Pay.

Gerade bei der Eröffnungsparty der Mixx Discotheque Pattaya Mitte April konnte man die Erleichterung – sowohl seitens der Gastgeber als auch der Gäste – richtiggehend spüren. Zu pumpenden House- und Techno-Sounds wird hier endlich wieder ausgelassen gefeiert wie in Vor-Corona-Zeiten – jedoch nur so lange, bis die Covid-19-bedingte gesetzliche Sperrstunde in Kraft tritt und bisher auch nur im komplett neugestalteten Crystal Palace, der House Area des Nachtclub-Komplexes am Bali-Hai. Der Club Rouge – die Hip-Hop-Area der Mixx Discotheque Pattaya – soll zu einem späteren Zeitpunkt wiedereröffnet werden.

Unter Fans elektronischer Musik haben sich die Mixx Club Nights zu einem verheißungsvollen Geheimtipp entwickelt.

Für alle Club-Heads und Fans elektronischer Beats öffnet der Crystal Palace ab sofort wieder jeden Samstag ab 18.00 Uhr unter dem Motto Mixx Club Nights seine Tore. Live an den Decks sind die beiden Mixx-Resident-DJs Eddie Pay und Matthew White aka Pay & White sowie viele weitere bekannte DJs der Szene, wie DJ Myles, Patrize, Richard Grey, DK Knight, Groovy T, V, Amp 69 und Chompoo.

Der Eintritt ist frei. Mehr auf Facebook. Standort auf Google Maps.