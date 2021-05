Pattayas BÃ¼rgermeister fordert mehr Impfstoffe

PATTAYA: Bürgermeister Sonthaya Khunpluem will beim Nationalen Impfkomitee mehr Covid-19-Impfstoffe für die Provinz Chonburi und die Stadt Pattaya beantragen. Die Anzahl der für die Touristenmetropole eingeplanten Dosen reicht bei weitem nicht aus, mindestens 70 Prozent der lokalen Bevölkerung zu impfen, damit sich die Stadt im Oktober für geimpfte ausländische Urlauber ohne Quarantäne öffnen kann.

Aufgrund des aktuellen Ausbruchs von Covid-19 in Bangkok wurden Impfstoffe vom National Vaccine Allocation Committee auf die Hauptstadt und die umliegenden Provinzen umgeleitet, so dass der Provinz Chonburi nach Angaben des Bürgermeisters nur 57.000 Impfstoffe aus der aktuellen Charge zur Verfügung stehen. 20.000 wären es für den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya, aber der Großraum Pattaya sollte ursprünglich in diesem Monat 45.000 Dosen Impfstoffe erhalten. In der Vorwoche ist in Pattaya die Impfkampagne angelaufen. Der Bürgermeister dankte dem medizinischen Personal und weiteren Helfern, die rund 20.000 Menschen in nur zwei Tagen impften.