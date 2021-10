PATTAYA: Die Stadtverwaltung Pattaya plant fünf Großveranstaltungen, um den Tourismus anzukurbeln, wenn ausländische Besucher – aus anfangs 10 Ländern – voraussichtlich ab dem 1. November 2021 quarantänefrei nach Thailand einreisen dürfen, wenn sie vollständig gegen Covid-19 geimpft sind.

Pattayas Bürgermeister Sonthaya Khunpluem teilte der Presse am Dienstag mit, dass die quarantänefreie Öffnung des Landes für vollständig geimpfte Besucher die Tourismusindustrie wiederbeleben werde, insbesondere in der Touristenmetropole am östlichen Golf von Thailand, die sich seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie im Corona-Koma befindet.

In einer Fernsehansprache hatte zuvor am Montag Thailands Premierminister Prayut Chan-o-cha in einer Ansprache an die Nation bekanntgegeben, dass er sich dafür einsetze, dass sich das Königreich am 1. November für vollständig geimpfte ausländische Touristen aus mindestens 10 Ländern ohne Quarantänebestimmungen öffnet.

Voraussetzung ist jedoch, dass ausländische Besucher zwei Covid-19-Tests (RT-PCR-Test) durchführen müssen – einen vor Reiseantritt und einen nach Ankunft in Thailand.

Abschaffung der Quarantäne Triebfeder für Tourismus

Pattayas Bürgermeister führte fort, dass er die Öffnung des Landes für ausländische Reisende begrüße. Besonders die Abschaffung der Quarantänepflicht für vollständig geimpfte Besucher sei eine wichtigeTriebfeder zur Ankurbelung des Tourismus in Pattaya, sagte Khun Sonthaya. Er betonte, dass die bisherigen Auflagen – sieben bzw. vierzehn Tage Quarantäne und drei separate RT-PCR-Tests – für Touristen zu teuer seien.

Er fügte hinzu, dass die Stadt Pattaya voll und ganz darauf vorbereitet sei, ihre Tore für ausländische Touristen wieder zu öffnen, da sie ihre Covid-19-Impfquote in den letzten Wochen stark erhöht habe. Mehr als 70 Prozent der Einwohner des Seebads – einschließlich Thais, Expats und Arbeitsmigranten – hätten laut Khun Sonthaya bereits ihre Zweitimpfung erhalten, auf Koh Larn sogar 100 Prozent der Insulaner ihre Dritt- bzw. Auffrischungsimpfung. Bis Ende Oktober sollen zudem mehr als 4.000 Schülerinnen und Schüler in der Gemeinde Banglamung geimpft werden, kündigte Khun Sonthaya an.

Musikfestival heißt Touristen in Pattaya willkommen

Neben der Erhöhung der Impfgeschwindigkeit bereite sich die Stadtverwaltung Pattaya mit der Planung von gleich fünf Großveranstaltungen auf die Rückkehr der Touristen vor, sagte Khun Sonthaya. Er fügte hinzu, dass der Festivalauftakt noch in der ersten Novemberwoche dieses Jahres erfolgen solle. Bei den fünf Events handele es sich laut Khun Sonthaya um das Pattaya Music Festival, Loy Krathong, das Pattaya Fireworks Festival, die Naklua Walking Street und den Pattaya Countdown.

Damrongkiat Pinitkarn, Sekretär des lokalenVerbands der Unterhaltungs- und Tourismusbranche, erklärte gegenüber der Presse, dass die Ankündigung des Premierministers, das Ausschankverbot für alkoholische Getränke in Gastronomiebetrieben voraussichtlich am 1. Dezember dieses Jahres aufzuheben, eine gute Nachricht für Geschäftsleute und Angestellte der angeschlagenen Gastronomiebranche sei. Die Aufhebung des Alkoholverbots in Restaurants werde der Branche helfen, nach fast zwei Jahren Pandemie wieder auf die Beine zu kommen, sagte er.

Entertainmentbranche erhält einen Monat Vorbereitungszeit

Darüber hinaus begrüßte Khun Damrongkiat den Plan der Regierung, voraussichtlich am 1. Dezember die Schließungsanordnung für Entertainmentbetriebe aufzuheben – einen Monat nach der Öffnung des Königreichs für vollständig geimpfte ausländische Reisende aus Ländern mit niedrigem Infektionsrisiko.

Die Vorlaufszeit von einem Monat würde es Bar- und Nachtclub-Betreibern Khun Damrongkiat folgend ermöglichen, die Situation genau zu analysieren, um abschätzen zu können, mit welchen Besuchergruppen aus Amerika, Europa oder Asien sie während der Wiedereröffnung des Landes für den internationalen Tourismus rechnen können. Die Vorbereitungszeit ermögliche der Branche, ihr Dienstleistungsangebot rechtzeitig auf die Ansprüche und Bedürfnisse der verschiedenen Urlaubergruppen anzupassen, erklärte Khun Damrongkiat.

Er betonte, dass Pattayas weltbekannte Nachtlebenindustrie zur Wiedereröffnung des Landes bereit sei.