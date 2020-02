Von: Redaktion DER FARANG | 04.02.20

PATTAYA: Vertreter der Stadt und des privaten Sektors und weitere Bürger aus Pattaya versammelten sich am Montag im Rathaus, um Chinesen zur Überwindung der Coronavirus-Krise zu ermutigen.

Mit thailändischen und chinesischen Fähnchen in den Händen, übermittelten sie die Botschaft: „Wir wünschen uns, dass alle Chinesen diese Krise überwinden. Wir ermutigen euch und werden zusammen kämpfen.“ Weiter riefen sie auf Chinesisch „Zhōng guó Jiā yóu (中国 中国)", das „China, gib nicht auf" bedeutet. Pattayas Bürgermeister Sonthaya Khunpluem merkte an, der Ausbruch des Coronavirus treffe Menschen weltweit in Bezug auf Krankheit, Wirtschaft und Tourismus. Jedes Jahr hätten drei Millionen Chinesen unter 18 Millionen Touristen Pattaya besucht. Die Teilnahme zahlreicher Bürger an dieser Veranstaltung solle die Chinesen ermutigen, diese Krise zu überwinden.