Von: Björn Jahner | 22.02.20

PHUKET: Der Aussichtspunkt am Laem Promthep zieht täglich in den frühen Abendstunden Touris­ten aus aller Welt an, die den Sonnenuntergang am südlichs­ten Punkt der Insel bewundern möchten.

Verübeln kann ihnen das kaum jemand. Denn wohl jeder, der zumindest einmal das Vergnügen hatte, dieses hier allabendlich auf besonders beeindruckende Weise gebotene Naturschauspiel zu genießen, wird zweifelsfrei bestätigen, dass Phukets malerisches Kap zu Recht den Ruf als besten Sundowner-Spot der Insel genießt. Mit dem Ziel, das Kap zu einer beliebten Touristenattraktion zu entwi­ckeln, deren Besuch zu jeder Tageszeit ein ganz besonderes Erlebnis ist, hat Phukets Gouverneur Phakphong Thaviphat in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Rawai die renommierten Gartenbauspezialisten vom Nong Nooch Tropical Botanical Garden Pattaya beauftragt, die ehemalige Naturidylle am Promthep Cape wieder herzustellen.



Denn ursprünglich war das Kap weit über die Inselgrenzen für seine unzähligen Zuckerpalmen berühmt, deren Zahl im Laufe der letzten Jahre rapide abgenommen hat. Daher lag die Entscheidung nahe, als erste Sofortmaßnahme mehr als 70 neue Zuckerpalmen zu pflanzen, womit das Kap sein unverwechselbares Markenzeichen zurückerhält. Begeistert vom Ergebnis fordert Phukets Gouverneur Phakphong alle Besucher auf, Fotos von den herrlich grünenden Palmen zu schießen und die Aufnahmen in sozialen Medien zu teilen, um auch andere Touristen für einen Ausflug nach Phuket zu ermuntern.