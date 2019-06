Von: Redaktion DER FARANG | 28.06.19

PATTAYA: Das Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB) will Pattaya für Kongresse und Messen aufwerten und stärker bewerben.

Die Touristenmetropole rangiert in Thailand hinter Bangkok und Phuket bei internationalen Tagungen und Ausstellungen an dritter Stelle und gilt für diesen Teil des geschäftlichen Tourismus als das Zentrum an der Ostküste. Mit dem PEACH am Royal Cliff Resort hat die Stadt eine große Tagungsstätte, die weithin bekannt ist. Jetzt soll im Großraum Pattaya eine weitere Kongresshalle errichtet werden, sagte Chiruit Isarangkun Na Ayuthaya, Präsident des TCEB. Im letzten Jahr wurden in Pattaya 169.629 ausländische und 1,7 Millionen thailändische Mice-Teilnehmer registriert. Mice steht für Meetings, Incentives, Conventions und Exhibitions, also für Tagungen, von Unternehmen veranstaltete Anreiz- und Belohnungsreisen, Kongresse und Ausstellungen.