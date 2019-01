Written by: Redaktion DER FARANG | 28/01/2019

PATTAYA: Die Tourismusmetropole will sich um die Austragung der Olympischen Jugendspiele im Jahr 2026 bewerben.

Bereits jetzt investiert die Stadt in ein weitläufiges Sportzentrum. Laut der „Pattaya News“ besichtigten am Wochenende der stellvertretende Bürgermeister Pattana Bunswat und sein Team das Fußballstadion mit 40.000 Plätzen an der Soi Chayapreuk 2 im Bezirk Huay Yai. Die Fertigstellung ist bis zum Jahr 2020 geplant. Das Stadion ist Teil des Sportkomplexes der Ostküste. In den kommenden Jahren kommen hinzu ein Schwimmbad, ein Velodrom und ein Schießstand. Am 8. Februar will der Chef des nationalen Sportrates den Sportkomplex besichtigen.