In den Tagungsräumlichkeiten des U-Tapao Airports traf sich eine Arbeitsgruppe zum gemeinsamen Brainstorming. Foto: PR Pattaya

PATTAYA: Der U-Tapao Rayong-Pattaya International Airport soll im Jahr 2022 als Austragungsort für die weltbekannte Farnborough International Airshow (FIA) dienen.

Um die Möglichkeit der Durchführung zu diskutieren, die internationale Messe der Luft- und Raumfahrt in die Touristenmetropole zu holen, trafen sich am 21. März im Kongress­zentrum des Airports unter der Leitung von Pattayas Vizebürgermeister Ronakit Ekasingh (M.) hochrangige Beamte der Stadtverwaltung Pattaya mit Vertretern des Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB) und des britischen Beratungsunternehmens Farnborough International Limited (FIL) sowie der Flughafenleitung. Mit der Messe soll der Standort U-Tapao als wichtiges Luftfahrtzentrum der Region hervorgehoben werden. Profitieren soll natürlich auch der Tourismus.