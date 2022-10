PATTAYA: Bürgermeister Poramet Ngampichet gab bekannt, dass die Stadt Pattaya im nächsten Jahr ein Filmfestival veranstalten will. Mit dem Festival soll der Tourismus angekurbelt werden, so der Bürgermeister.

Die Idee wurde Montag (31. Oktober 2022) auf der Stadtversammlung von Khun Poramet vorgestellt. Das Festival wird ein Filmfestival, Filme am Strand und ein Filmcamp umfassen, in dem Schüler aus 11 Schulen in Pattaya das Drehen von Kurzfilmen erlernen.

Das Festival wird im Jahr 2023 stattfinden, das genaue Datum wurde von den Behörden jedoch noch nicht bekanntgegeben.