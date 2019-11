Von: Björn Jahner | 06.11.19

PATTAYA: Die Neuausrichtung Pattayas ist im vollen Gange und Bürgermeister Sonthaya Khunpluem lässt nichts unversucht, die Touristenmetropole von ihrem leidig, einschlägigen Sextouristenimage zu befreien und als ein internationales Sport- und Reiseziel von Weltklasse zu vermarkten. Um ihren Ruf als Sportstadt zu unterstreichen, eine Strategie, die sowohl von der Regierung als auch der Tourismusbehörde gefördert wird, hat sich das Seebad an der Ostküste von Thailand nun sogar für die Ausrichtung der Olympischen Jugendspiele im Jahr 2026 beworben.

Auf einer Pressekonferenz informierte Sonthaya, dass sich das Tourismus- und Sportminis­terium sowie die thailändische Sportbehörde darauf geeinigt haben, Pattaya für die Ausrichtung der Jugendolympiade zu nominieren. Die Bewerbung dafür wurde bereits beim Internationalen Olympischen Komitee fristgerecht eingereicht. Er fügte hinzu, dass man bestrebt sei, die Stadt zu entwickeln, um alle Anforderungen zu erfüllen, die zur Ausrichtung des internationalen Sportereignisses vorausgesetzt werden, während man auf das Ergebnis der Bewerbung wartet.

Zahl der Unterkünfte ist ein Joker

Dem Argument, dass Pattaya im Hinblick auf seine Mitbewerber eher ein Fliegengewicht auf der internationalen Landkarte darstellt, so befinden sich unter den Konkurrenten Schwergewichte wie Mumbai (Indien) und Managua (Nicaragua), begegnet Sonthaya mit sprudelndem Selbstbewusstsein. Er verweist auf die infrastrukturelle Stärke der Touristenmetropole. So verfügt Pattaya bereits jetzt über zahlreiche Unterkunftsmöglichkeiten jeglicher Preisklassen, darunter namhafte internationale Hotelketten.

Er ist davon überzeugt, dass die Touristenmetropole mit der Etablierung des Östlichen Wirtschaftskorridors (Eastern Economic Corricor / EEC) sowie den damit einhergehenden infrastrukturellen Großprojekten hervorragend aufgestellt sei, um eine internationale Sportveranstaltung in dieser Größenordnung auszurichten. Dazu zählen unter anderem die Hochgeschwindigkeitsbahnverbindung zwischen den Airports Don Mueang, Suvar­nabhumi und U-Tapao sowie der Ausbau des letztgenannten, Pattaya nahen Flughafens in der Provinz Rayong. Mit dem Eastern National Sports Training Centre (Pattaya Sports Stadium) und dem Stadion der Thailand National Sports University verfügt die Provinz zudem über zwei Sportstätten, die nach internationalem Standard ausgestattet sind.

Abfallmanagement größtes Problem

Natürlich ist dem Bürgermeis­ter auch bewusst, dass noch eine Menge Arbeit bevorsteht, die eine Zusammenarbeit mit allen relevanten Sektoren benötigt. Als Beispiele führt er das Umweltmanagement und die Abfallprobleme der Stadt auf. Zwei Anliegen, die gemäß Sonthaya schnellstmöglich und am dringendsten angepackt werden müssen. So fallen derzeit pro Tag in Pattaya etwa 460 Tonnen Müll an, die entsorgt werden müssen.

Dass durchaus Chancen bestehen, die Jugendolympiade im Jahr 2026 nach Pattaya zu holen, beweisen namhafte internationale Sporterveranstaltungen, die in der Touristenmetropole bereits mit großem Erfolg ausgerichtet wurden: Dazu zählen neben dem Pattaya Marathon unter anderem die IWF World Weightlifting Championships 2019 und die DBF World Dragon Boat Racing Championships. Am 3. November steht zudem mit dem Bangsaen42 Chonburi Marathon 2019 mit 12.000 Läufern (im Vorjahr waren es 7.000) ein weiteres Sport-Groß-Ereignis bevor.