PATTAYA: Die Stadtverwaltung will ab Juni täglich 10.000 Menschen gegen Covid-19 impfen lassen, beginnend mit Beschäftigten in der Tourismusbranche und im Gastgewerbe wie Hotels, Restaurants und Bars.

Das hat Bürgermeister Sonthaya Khunpluem bei einer Telefonkonferenz mit relevanten Vertretern verschiedener Behörden verkündet, darunter waren tourismusbezogene Gruppen, Hotelverbände und die staatliche Tourismusbehörde (TAT). Im August sind insgesamt 100.000 Impfungen pro Tag in der Provinz Chonburi das Ziel, damit 70 Prozent der lokalen Bevölkerung geimpft werden. So soll sich die Touristenmetropole bald für ausländische Urlauber öffnen.

30.000 Dosen Sinovac-Impfstoff wird Menschen im Bezirk Banglamung in den nächsten Wochen bis Juni an fünf Orten injiziert: Eastern Indoor Athletics Stadium, Gemeinde Pong, Tempel Prachum Kongka und Pattaya City Hospital und Bangkok Pattaya Hospital. Thailändische Staatsangehörige können sich derzeit über eine Online-Anwendung für die Impfung registrieren lassen. Ein Großteil dieser Dosen wird allerdings an medizinisches Personal an vorderster Front verimpft. Darüber hinaus sollen 190.000 Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca in Banglamung eintreffen.