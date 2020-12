Am Sonntag hing bereits in den Morgenstunden eine dichte Dunstglocke über Pattaya. Fotos: Jahner

PATTAYA: Eigentlich ist die Sicht über die Bucht von Pattaya aus den Obergeschossen der Wohntürme am Wongamat Beach beeindruckend.

In den Mittagsstunden verschlechterte sich die Sicht zunehmend und ließ den Pattaya-Schriftzug verschwinden.

Nicht so am Sonntag, als bereits seit den frühen Morgenstunden eine dichte Dunstglocke über der Ostküstenmetropole hing und sowohl die vorgelagerte Badeinsel Larn verschwinden ließ als auch den unverwechselbaren Pattaya-Schriftzug auf dem Pratumnak-Hügel am Hafen Bali Hai. Da bereits am Freitag und Samstag starke Dunstansammlungen die klare Sicht trübten, sorgen sich viele Einwohner Pattayas um ihre Gesundheit.