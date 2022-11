Von: Björn Jahner | 24.11.22

PATTAYA: Die Stadt Pattaya veranstaltet am Samstag, 17. Dezember 2022 von 10.00 bis 22.00 Uhr die Autoschau „Pattaya Car on the Beach Show 2022“ am Bali Hai Pier im Süden der Stadt.

Dieses Mal werden mehr als 200 Super- und Sportcars sowie Oldtimer ausgestellt.

Die Organisatoren hoffen, dass die Veranstaltung nicht nur viele kostenlose Fotomotive bietet, sondern auch die touristische Atmosphäre in Pattaya wiederbelebt und zusätzliche Einnahmen für die örtlichen Unternehmen generiert.

Weitere Informationen auf Facebook.