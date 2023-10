Pattaya United: Weiterkommen nach Verlängerung

Von: Seweryn Malyk | 27.10.23

PATTAYA/NONTHABURI: Das haben sich die Verantwortlichen vom Fußball-Zweitligisten Pattaya United sicher etwas anders vorgestellt.

Beim Revo-League-Cup-Playoff-Spiel beim Drittligisten Raj-Pracha FC am Mittwoch (25. Oktober 2023) kamen die Schützlinge von Trainer Theerawekin Seehawong zwar eine Runde weiter, Kräfte sparen für das am kommenden Samstag anstehende Liga-Heimspiel gegen Phrae United FC (18 Uhr im Nong Prue Stadion) konnten die „Delphine“ allerdings nicht.

Foto: Pattaya United

Der zweite Anzug des Favoriten tat sich lange Zeit schwer und konnte die knappe Führung durch Peemwit Thongnitiroj (82.) in der regulären Spielzeit nicht über die Ziellinie bringen. In der sechsten Minute der Nachspielzeit erzielte Sam Strong den 1:1-Ausgleich und zwang Pattaya United zu Überstunden. So musste der in der Halbzeit eingewechselte Top-Spieler Judivan statt einer Halbzeit ganze 75 Minuten auf dem Platz stehen. Den entscheidenden Treffer markierte Phufah Chuenkromrak (112.) nach einem Eckball für die Gastgeber per klasse vorgetragenem Konter. Mehr erfahren Sie auf Facebook unter Pattaya United.