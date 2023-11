Von: Seweryn Malyk | 05.11.23

PATTAYA: Fußball-Zweitligist Pattaya United hat die zweite Liga-Niederlage in Folge kassiert und bleibt damit insgesamt seit vier Meisterschaftsspielen am Stück ohne Sieg.

Beim neuen Tabellenzweiten Ayutthaya United FC unterlagen die „Delphine“ mit 0:3 und rutschten nach einem guten Saisonstart mittlerweile auf den elften Rang ab. Vor nur 424 Zuschauern ging es für die Gäste denkbar schlecht los. Durch einen unnötig verursachten Foulelfmeter lag Pattaya United früh im Hintertreffen (10., Karolis Laukzemis). Nur elf Minuten später erhöhte Ayutthaya in Person von André Luis per Kopf auf 2:0.

Foto: Pattaya United

Foto: Pattaya United

Im weiteren Spielverlauf merkte man dem Aufsteiger die kräftezehrenden letzten Wochen an. Gleich zweimal in Serie musste Pattaya unter der Woche in den Pokal-Wettbewerben in die Verlängerung und geht personell derzeit am Stock. Die größte Chance auf einen möglichen Anschlusstreffer hatte Badar Ali, der in der 45. Minute per Strafstoß am gegnerischen Keeper scheiterte. Der 3:0-Endstand fiel erneut per Kopfball, diesmal war Worawut Sataporn der Torschütze (66.).

Foto: Pattaya United

Foto: Pattaya United

Vor dem Heimspiel gegen Chiangmai United (Samstag, 11. November 2023, Anstoß 19 Uhr) im Nong Prue Stadion gibt es dennoch Gründe für Optimismus. Der langzeitverletzte Abwehrchef Alex Flavio (kam gegen Ayutthaya zu einem Kurzeinsatz) dürfte ebenso eine Option für die Startelf sein wie Top-Torjäger Judivan, der aufgrund von Oberschenkelproblemen zuletzt nur von der Ersatzbank kam.