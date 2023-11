Pattaya United: Ausgleich in der 96. Minute!

Von: Seweryn Malyk | 12.11.23

PATTAYA: Der erhoffte Befreiungsschlag bleib aus. Fußball-Zweitligist Pattaya United konnte auch im vierten Ligaspiel unter Trainer Theerawesin Seehawong keinen Sieg verzeichnen. Insgesamt bleiben die "Delphine" damit fünfmal in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

Im Duell der Tabellennachbarn (Platz 12 gegen Platz 13) kontrollierte die Heimmannschaft die Begegnung zunächst. Bis zum Gegentreffer in der 16. Minute. Der zuvor langzeitverletzte brasilianische Abwehrchef Alex Flavio verschätzte sich bei einem langen Ball, Nutznießer des Stellungsfehlers war sein Landsmann Mosquito, der Pattaya-Keeper Patthadon Tiangwong mit einem Heber aus 16 Metern keine Abwehrchance ließ.

Es entwickelte sich eine wilde Partie, mit Chancen auf beiden Seiten. Dank einer klasse Einzelleistung von Badar Ali gelang Pattaya United noch vor dem Seitenwechsel der Ausgleich (34.). Für den 33-jährigen aus dem Oman war es der dritte Saisontreffer aus den letzten vier Partien.

Ohne den am Oberschenkel verletzten Top-Torjäger Judivan taten sich die Hausherren in der zweiten Halbzeit schwer. Immerhin stimmte die Moral. Nach dem 1:2-Rückstand durch Pattara Soimalai (64.) warf Pattaya alles nach vorne und die 1320 Zuschauer bejubelten mit dem Schluspfiffs den 2:2-Endstand von Santitorn Lattirom (90.+6). Am kommenden Wochenende ist aufgrund der Länderspielpause spielfrei.

Am Samstag, 25. November (18.30 Uhr) hat Pattaya United aufgrund eines Heimrechttausches wieder ein Heimspiel und begrüßt im Nong Prue Stadium das Team von Suphanburi FC.