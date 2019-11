Pattaya Triathlon am Wochenende

Von: Björn Jahner | 08.11.19

THAILAND: Am Samstag, 9. November und Sonntag, 10. November, 8 bis 17 Uhr, wird der „Pattaya Triathlon“ in der Touristenmetropole ausgerichtet.

Thailands populärste Großveranstaltung für Ausdauersport zieht auch in ihrer fünften Ausgabe mehr als 1.500 Triathlon-Teilnehmer, 2.000 Multisportler und über 15.000 Besucher an und erfolgt im Rahmen des Thailand Tri-League Multi Sport Festivals. Erstmals werden in diesem Jahr mit „Sprint“ und „Standard S2“ (neu) zwei Triathlon-Formate angeboten. „Sprint“: Schwimmen (750 m / Bali Hai), Radfahren (20 km / Sukhumvit), Laufen (5 km / Pattaya Hill). „Standard S2“: dieselben Anforderungen wie im „Sprint“-Format – jedoch zweimal hintereinander! Regis­trierung und Infos: Thailand Tri-League.