Die Stadt Pattaya will versuchsweise elektrisch betriebene Baht-Busse einsetzen. Bild: PR Pattaya

PATTAYA: Die Stadtverwaltung Pattaya hat einen bedeutenden Schritt in Richtung nachhaltiger Stadtentwicklung gemacht, indem es sich mit Toyota Motor Thailand Co., Ltd. zusammengeschlossen hat, um eine umweltfreundliche intelligente Stadt zu schaffen.

Die Zusammenarbeit wurde durch die Unterzeichnung einer Absichtserklärung zwischen dem Pattayas Bürgermeister Poramet Ngamphichet, Surapoom Udomwong, dem stellvertretenden Geschäftsführer von Toyota Motor Thailand Co., Ltd., und Rewat Chiangchin, dem Vorsitzenden der Pattaya Baht-Bus Cooperative, besiegelt.

Die Partnerschaft zwischen Pattaya-City und Toyota zielt darauf ab, die Stadt in ein intelligentes Tourismuszentrum zu verwandeln, das moderne Technologie und Innovation nutzt. Das Hauptziel ist es, die Effizienz der Dienstleistungen zu verbessern, die Kosten zu senken und die ökologischen Auswirkungen der städtischen Aktivitäten zu minimieren. Diese gemeinsame Anstrengung steht im Einklang mit dem Projekt zur nachhaltigen Stadtentwicklung (Decarbonized Sustainable City), das im Jahr 2020 initiiert wurde und sich auf die Förderung einer nachhaltigen Urbanisierung in Thailand konzentriert.

Blick in den Fahrgastraum eines elektrischen Baht-Busses. Bild: PR Pattaya

Im Mittelpunkt des Projekts steht die Einführung umweltfreundlicher Transportlösungen, einschließlich verschiedener Arten von Elektrofahrzeugen. Die Stadt hat sich verpflichtet, versuchsweise elektrische Baht-Busse einzusetzen. Das Projekt zielt insbesondere darauf ab, hochmoderne Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge einzuführen und Thailands erste Wasserstofftankstelle für Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge zu errichten.

Durch die Zusammenarbeit mit Toyota Pattaya Co., Ltd. und der Pattaya Cooperative im Rahmen des Projekts „Nachhaltige Stadtentwicklung“ will Pattaya-City zu einem erstklassigen Reiseziel werden und gleichzeitig als Modell für effektives Umweltmanagement und modernen Transport dienen.