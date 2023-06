Pattaya sucht Miss Universe Chonburi

Von: Björn Jahner | 03.06.23

PATTAYA: Schönheitswettbewerbe sind in Thailand beliebt wie eh und je. Das weiß auch die Stadtverwaltung Pattaya und richtet am Freitag, 16. Juni 2023 den Model-Contest „Miss Universe Chonburi“ aus.

Die Veranstaltung mit dem offiziellen Titel „Miss Universe Thailand Chonburi 2023“ (MUT Chonburi 2023 auf Facebook) wird unter dem Motto „Visionary Leadership Woman of Empowerment“ veranstaltet. Der Event soll die Werte und die Gleichheit der Menschheit fördern und Schönheit in allen Formen inspirieren, so die Organisatoren.

Bild: MUT Chonburi

Der Wettbewerb findet am Freitag, 16. Juni 2023 ab 15.00 Uhr im Freizeitpark Legend Siam Pattaya statt.

Pattayas Bürgermeister Poramat Ngampichet erklärte, dass er sich freue, an der Organisation der Veranstaltung mitzuwirken, um den Tourismus in Pattaya zu fördern.