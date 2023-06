Von: Björn Jahner | 25.06.23

Plaloma-Kreisverkehr in Naklua. Foto: Jahner

PATTAYA: Die Stadtverwaltung Pattaya erwägt derzeit einen interessanten Vorschlag der Redemptorist Foundation, einer internationalen Organisation, die sich für Menschen mit Behinderungen einsetzt.

Der Vorschlag sieht vor, Pattaya zu einer „Walking City“ umzugestalten und dabei insbesondere Menschen mit Behinderungen zu unterstützen.



In einer kürzlichen Sitzung im Rathaus wurde der Vorschlag von der Stiftung präsentiert. Der Kern des Vorschlags besteht darin, das Zentrum von Pattaya von einem verkehrsorientierten Gebiet in eine fußgängerfreundliche Zone zu verwandeln.



Die Redemptorist Foundation verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Ausbildung von Menschen mit Behinderungen, wodurch sie qualifiziert ist, diesen Vorschlag einzubringen. Obwohl sich der Vorschlag noch in einem frühen Stadium befindet, werden bereits einige Aspekte in Betracht gezogen.



Dazu gehören dringend erforderliche Instandsetzungen der Fußwege in der gesamten Stadt sowie die Entwicklung von Programmen, die das Gehen gegenüber dem Einsatz von privaten Fahrzeugen fördern. Auf diese Weise könnten auch Maßnahmen ergriffen werden, um die Mobilität von Rollstuhlfahrern zu verbessern.



Der Verkehr in Pattaya bereitet seit langem Sorgen, und mit dem stetigen Zustrom von Touristen aus dem In- und Ausland scheint sich die Situation täglich zu verschärfen. Hinzu kommen regelmäßige Veranstaltungen und Baustellen, die zusätzliche Herausforderungen darstellen.



Bürgermeister Poramet Ngampichet prüft den Vorschlag genau und ist der Ansicht, dass die Förderung des Fußgängerverkehrs nicht nur die Verkehrsprobleme mildern, sondern auch die persönliche Fitness fördern könnte.



Da sich der Vorschlag jedoch noch in einer frühen Phase befindet, sind derzeit keine konkreten Details bekannt. Die Stadtverwaltung wird die weiteren Schritte sorgfältig abwägen, um eine positive Entwicklung in Richtung einer fußgängerfreundlichen Innenstadt zu ermöglichen.