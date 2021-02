PATTAYA: Bürgermeister Sonthaya Khunpluem will das Touristenzentrum als Quarantänegebiet ausweisen, als sicheres Gebiet in der Coronakrise, um dem Tourismussektor den dringend benötigten Schub zu geben. Wenn der Plan ausgereift ist, soll er dem staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) zur Prüfung vorgelegt werden.

Die Provinz Chonburi, zu der Pattaya zählt, hatte in der zweiten Covid-19-Welle eine große Anzahl von Infektionen und wurde zur „roten Zone" für maximale Kontrolle erklärt. Später wurde die Provinz auf „orange", kontrollierte Zone, und neu auf „gelb“, Beobachtungszone, herabgestuft.

Sonthaya ist froh, dass das CCSA am Montag Chonburi zur „gelben Zone" erklärt hat, einem Gebiet, das weiter streng überwacht wird. Er glaubt, dass die Beschränkungen weiter gelockert werden können. Wenn am Mittwoch die erste Charge des Sinovac-Impfstoffs aus China in Thailand eintrifft, werde Chonburi zu den ersten Provinzen gehören, die den Impfstoff erhalte. Der Bürgermeister wünscht, dass alle Menschen, Unternehmer und Mitarbeiter im Tourismussektor, geimpft werden, unabhängig davon, ob sie Einheimische sind oder aus einer anderen Provinz kommen. So könnte Pattaya City als Quarantänegebiet ausgewiesen werden. Das werde das Vertrauen der Einheimischen und der Besucher in Pattaya als Reiseziel stärken.