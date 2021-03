Pattaya richtet zu Songkran Drachenfest aus

Von: Redaktion DER FARANG | 31.03.21

PATTAYA: Die Stadt veranstaltet zum Songkranfest ihr erstes Drachenfest mit Fluggeräten unterschiedlicher Formen und Farben.

„Pattaya Kites on the Beach 2021" wird vom 9. bis 19. April vor dem Einkaufszentrum CentralFestival Pattaya Beach stattfinden. Das Highlight der Veranstaltung ist der größte jemals hergestellte „Bowl"-Drachen - ein 35 Meter langer Wal-Drachen, der vom Guinness-Buch der Rekorde zertifiziert wurde. Außerdem werden riesige Bären und mit LED-Lichtern geschmückte Drachen aufsteigen. Kinder können an Drachenbau-Workshops teilnehmen, um sich ein Andenken an den besonderen Tag zu basteln. Das Drachenfest wird zudem traditionelle Rituale zum thailändischen Neujahrsfest beinhalten. Laut dem stellvertretenden Bürgermeister Ronnakit Eakkasing soll das Fest dem von der Covid-19-Pandemie hart getroffenen Tourismussektor zu Einnahmen verhelfen.