PATTAYA: Was gibt es schöneres als am Strand bei einer Tasse Kaffee die Sonne zu genießen? Das dachten sich auch Pattayas Bürgermeister Sonthaya Khunpluem, das Ortsbüro der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) in Pattaya und der Café and Bistro Club Pattaya, die am Samstag, 18. Dezember und Sonntag, 19. Dezember 2021 am Strand in Nord-Pattaya das Festival „Chonburi Coffee on the Beach 2021“ ausrichten.

Foto: Facebook/Cafe&Bistro Club Pattaya/Chonburi-CBC

Auf einer Pressekonferenz im Einkaufszentrum Terminal 21 in Nord-Pattaya erklärte Bürgermeister Sonthaya Khunpluem:

„Die Veranstaltung soll den Tourismus in Pattaya ankurbeln und Kaffeeliebhaber anziehen, die an unserem schönen Strand Kaffee trinken können. Es werden mehr als 30 bekannte Cafés und berühmte Baristas am Strand zu finden sein.“

Foto: Facebook/Cafe&Bistro Club Pattaya/Chonburi-CBC

Nach Angaben des Bürgermeisters werden sowohl nationale als auch internationale Kaffeemarken und -hersteller vertreten sein. Abgerundet wird das Festivalprogramm mit Musik und Unterhaltung. Khun Sonthaya fügte hinzu, dass das Festival unter strengen Covid-19-Maßnahmen stattfinden wird.

Mehr erfährt man beim Cafe & Bistro Club Pattaya/Chonburi.