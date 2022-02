PATTAYA: Die Stadtverwaltung Pattaya hat offiziell die Durchführung des „Pattaya Music Festival 2022“ im kommenden Monat bestätigt. Die beliebte Großveranstaltung soll im März jeden Freitag und Samstag stattfinden, nachdem sich die Covid-19-Situation verbessert hat, teilte Bürgermeister Sonthaya Khunpluem der Presse mit.

„Wir konzentrieren uns nicht mehr auf die Covid-19-Fälle, sondern auf den Schweregrad, der nach wie vor sehr niedrig ist. Nach Rücksprache mit dem Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) in Bangkok werden wir ab März wieder an jedem Wochenende große Veranstaltungen durchführen, um den Inlandstourismus anzukurbeln“, so Khun Sonthaya.

Wie bereits im Vorjahr wird das Musikfestival an vier Standorten in Pattaya stattfinden, nämlich in Pattaya Klang, Süd-Pattaya, Jomtien Beach und im Lan-Pho-Park in Naklua.

Die Durchführung erfolgt unter Einhaltung der Covid-19-Maßnahmen des Ministeriums für öffentliche Gesundheit, wie z.B. ATK-Testpflicht für den Einlass in die Konzertbereiche und Erbringung des Impfnachweises.

„Letztes Jahr im November hat das Pattaya Music Festival nach Angaben der thailändischen Tourismusbehörde Pattaya Einnahmen von mehr als 300 Millionen Baht beschert. Sowohl Thais als auch ausländische Touristen besuchten das Musikfestival, und es wurden nur sehr wenige Covid-19-Fälle im Zusammenhang mit der Veranstaltung verzeichnet, die meisten davon außerhalb der Konzertzonen, wo sich die Leute nicht an die sozialen Distanzierungsregeln hielten“, betonte Bürgermeister Khun Sonthaya.

Das endgültige Programm des Musikfestivals soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.