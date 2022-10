Von: Björn Jahner | 15.10.22

PATTAYA: Das viertägige lange Wochenende sorgt in Pattaya für hohe Touristenzahlen und Chaos auf den Straßen. Touristiker betrachten die aktuelle Reisewelle als einen Testlauf für die nahende Hochsaison und freuen sich über gute Einnahmen.

Das verlängerte Wochenende ist darauf zurückzuführen, dass die Regierung im Rahmen der Gedenkfeierlichkeiten für Seine Königliche Majestät Rama IX, der vor sechs Jahren verstorben ist, Feiertage einräumt.

Infolgedessen strömen die einheimischen Touristen nach Pattaya, und bisher war auch das Wetter günstig, was viele an die örtlichen Strände und nach Angaben der Behörden von Pattaya bisher etwa 8.000 Menschen pro Tag nach Koh Larn brachte.

In touristischen Gebieten wie der Walking Street und der Soi LK Metro herrschte ebenfalls reger Betrieb, und auch viele ausländische Touristen genossen das Feiertagswochenende.

Allerdings gab es auch einige Beschwerden. Dazu gehören vor allem Verkehrsprobleme, von denen viele durch die laufenden Bauarbeiten auf der Second Road verursacht werden, die nicht nur für Touristen und Ausländer, sondern auch für Geschäftsinhaber ein Ärgernis sind. Die Stadtverwaltung von Pattaya fordert die Bauunternehmer auf, so schnell wie möglich zu arbeiten, damit diese Bereiche bis zum Loy-Krathong-Fest am 8. November 2022 fertiggestellt und für den Verkehr freigegeben werden können.

In den sozialen Medien gab es auch einige Beschwerden über die „frühzeitige“ Schließung des Nachtlebens, die durch die Sicherheitsmaßnahmen der Polizei in den letzten Tagen ausgelöst wurde. Bisher gilt die Sperrstundenregelung um 02.00 Uhr.