PATTAYA: Die schleppende Genehmigung von standardisierten Arbeitsanweisungen (SOPs), eine unzureichende Impfkampagne und die anhaltend hohe Zahl von Covid-19-Infektionen sind nach Einschätzung von Apichai Chatchalermkit hohe Hürden, die Pattayas geplante Wiedereröffnung für geimpfte ausländische Touristen in diesem Jahr gefährden könnten.

Laut dem stellvertretenden Gouverneur für Forschung und Entwicklung im Bereich Digitalisierung bei der thailändischen Tourismusbehörde (TAT) ist die Impfquote in der Provinz Chonburi weit von der Herdenimmunität von 70 Prozent entfernt und liege derzeit bei erst 33 Prozent. Chonburi ist als dunkelrote Zone mit maximaler Kontrolle klassifiziert und meldet täglich weit über 1.000 Neuinfektionen. In den Bezirken Banglamung mit der Stadt Pattaya und Sattahip, die als Pilotgebiete für die Wiedereröffnung des Tourismus vorgesehen sind, wurden am Montag, 23. August, 189 bzw 9 neue Fälle gemeldet.

Im Rahmen des „Pattaya Move On-Programms“ sollen Touristen in den ersten sechs Tagen in einer alternativen lokalen Quarantäneeinrichtung untergebracht werden, bevor sie ab dem siebten Tag auf versiegelten Routen reisen können, erläuterte Apichai. Touristen müssen zwar keine Reisepakete im Voraus kaufen, aber sie müssen Dienstleistungen von Reiseveranstaltern in Anspruch nehmen, die das Zertifikat Safety and Health Administration (SHA) Plus erhalten haben. Das Programm war für September vorgesehen, wird jetzt aber nicht vor Oktober gestartet werden.

Vor der Pandemie verzeichnete Pattaya 9,4 Millionen internationale Urlauber, von denen 2,72 Millionen aus China kamen, gefolgt von Russland mit 1,14 Millionen.