PATTAYA: Am Samstag (18. März 2023) wird das Pattaya Music Festival nicht nur auf der großen Hauptbühne an der Dusit-Kurve am Strand von Nord-Pattaya veranstaltet (Programm hier!), sondern auch am Samae Beach auf Koh Larn, weshalb es dieses Wochenende deutlich lebhafter auf der Pattaya vorgelagerten Badeinsel zugehen wird.

Pattaya Music Festival 2023 @ Samae Beach, Koh Larn:

Foto: Pattaya Music Festival

Samstag, 18. März 2023

17.30 bis 18.45 Uhr: The Respect Band (House Band)

The Respect Band (House Band) 19.00 bis 20.00 Uhr: เขียนไข & วานิช

เขียนไข & วานิช 20.15 bis 21.15 Uhr: Max Jenmana

Max Jenmana 21.30 bis 22.30 Uhr: OG-Anic & 34 Panata

OG-Anic & 34 Panata 22.45 bis 23.45 Uhr: Chonburi Flow & Guest (Dreamhigh, Zentyarb , K. Aglet)

Chonburi Flow & Guest (Dreamhigh, Zentyarb , K. Aglet) 24.00 bis 01.00 Uhr: DJ 22 Bullets

Die Konzerte erfolgen am Samae Beach auf Koh Larn (Karte).

Eintritt frei. Auskünfte erteilt das Pattaya Contact Center unter der Kurzwahl 1337. Mehr erfahren Sie unter Pattaya Music Festival auf Facebook.